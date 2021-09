À la télé ce soir: «Soprano: retour dans les années 80» et «Code 7500»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Demain ne meurt jamais », à 21h05 sur France 3 - Trois étoiles

Dix-huitième de la série officielle et deuxième James Bond de l’ère Brosnan, « Tomorrow never dies » n’est certainement pas le plus mauvais, avec le générique de Sheryl Crow et l’athlétique performance de Michelle Yeoh. Tout juste est-on en droit d’être légèrement frustré par la disparition prématurée de Teri Hatcher, future « Desperate Housewive ».

« Vol 93 », à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

Assemblée sur la base des témoignages téléphoniques des passagers, la véritable histoire de l’avion détourné qui n’a pas atteint sa cible, le 11 septembre 2001. Un film sans star et quasi documentaire : sans doute le plus bel hommage aux victimes des attentats du WTC.

« Numéro quatre », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

En fait, la grosse différence entre ce « Numéro 4 » et « Twilight » ostensiblement en ligne de mire tient dans la relative simplicité du script, nettement moins métaphysique, et dans l’apparition ponctuelle d’affreuses bestioles à la solde des « aliens ». Avouons-le franchement : le côté bricolage de tels effets spéciaux distille une touche parodique en fin de compte plutôt plaisante. En dépit de chiffres plus qu’honorables, une suite reste attendue.

« Echo Boomers : génération sacrifiée », à 20h30 sur Be 1 - Deux étoiles

Emmené par Patrick Schwarzenegger, fils de l’ex-gouverneur de Californie, ce titre hésite entre les exploits d’une bande de jeunes cambrioleurs masqués et les motivations de ceux-ci, via une réflexion sociétale à la Robin des Bois. Un peu bavard mais globalement réussi grâce aux rebondissements du dernier quart d’heure.

« Goldeneye », à 23h05 sur France 3 - Deux étoiles

Après « Permis de tuer », il aura fallu six ans d’attente pour que les producteurs se décident à relancer la plus grande des sagas de l’histoire du cinéma. Y apparaissent pour la première fois le prédécesseur de Daniel Craig, Pierce Brosnan, et Judy Dench en « M ». La vraie animatrice de cette dix-septième aventure « officielle » du héros de Ian Fleming est cependant la Néerlandaise Famke Janssen, sublime en Xenia Onatopp. Vous avez dit « Top » ?