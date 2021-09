Un automobiliste tue un cycliste à Jodoigne et s’en vante: «J’espère vraiment que c’est un Arabe»

Le 31 mars 2019, un demandeur d’asile rentre tranquillement à vélo au centre Fedasil à Jodoigne lorsqu’un automobiliste le fauche à 300 mètres de l’établissement. Il est traîné sur plusieurs dizaines de mètres et meurt. Quant à l’automobiliste, il a pris la poudre d’escampette, avant d’être interpellé deux jours plus tard. L’enquête montre ensuite des détails troublants, dont des SMS xénophobes à propos de cet incident.

Pas d’homicide volontaire selon le tribunal

Ce qui frappe tout de suite les enquêteurs, c’est que sur les lieux du drame, aucune trace de freinage n’a été relevée, rapporte L’Avenir. Le cycliste était de plus paré d’un gilet jaune fluo et ne pouvait donc pas échapper au regard. Après avoir retrouvé l’automobiliste, un habitant d’Op-Jauche d’origine française et âgé de 25 ans, son téléphone a été passé au crible et c’est à ce moment-là que les fameux SMS ont été découvert. Le rapport de l’expert judiciaire montre ainsi que cette personne se vantait de son acte dans plusieurs messages échangés avec sa compagne. Il y déclare notamment qu’il « espère avoir tué un Arabe ».