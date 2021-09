Origine de la barbe, langage des chats, rhinocéros volant… Les loufoques prix Ig Nobel ont été remis

Ce 9 septembre a eu lieu la 31e édition des Ig Nobel, la célèbre cérémonie parodique qui récompense les trouvailles scientifiques les plus improbables. Comme à l’accoutumée, près de dix prix ont été remis, chacun accompagné d’un billet de 10.000 milliards d’anciens dollars zimbabwéens (qui ne vaut plus rien aujourd’hui). Au menu : les pouvoirs insoupçonnés de l’orgasme, de nombreuses études sur les animaux, etc.

Pas de Belges primés, mais nos voisins oui

Cette année, aucun Belge n’a décroché le curieux trophée. Mais en France, un chercheur de la Montpellier Business School a réussi à décrocher le titre dans la catégorie économie. Il a en effet découvert que dans les anciennes républiques soviétiques, il était possible de deviner le niveau de corruption de tel ou tel membre d’un gouvernement rien qu’en regardant à son indice de masse corporelle (IMC).