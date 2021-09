À la télé ce soir: «The Voice All Stars» et «The Artist»

« The Voice All Stars », 21h05 sur TF1

"The Voice" fête ses dix ans, et, avec cet anniversaire débute une nouvelle saison : "The Voice All Stars". Plus de mille talents sont passés par l'émission et, au fil des années, en sont sortis des artistes reconnus. Florent Pagny, Jenifer, Zazie, Mika et Patrick Fiori sont les coachs de cette version 100% All Stars.