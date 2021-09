Le producteur Gérard Louvin et son mari visés par une nouvelle enquête pour «viols sur mineurs»

Cette nouvelle enquête a été ouverte début août, également pour « viols sur mineurs », et les investigations ont été confiées à la Brigade de protection des mineurs (BPM), a indiqué samedi le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien. Me Céline Bekerman, qui défend M. Moyne, a qualifié d’« abracadabrante » l’ouverture de l’enquête. « Il ne s’agit plus de justice mais d’un acharnement qu’aucun élément ne justifie », a-t-elle estimé.

L’avocat de M. Louvin, Me Christophe Ayela, a pour sa part annoncé qu’il déposerait dès lundi une plainte pour dénonciation calomnieuse contre ce couple, ainsi qu’une autre pour violation du secret de l’enquête contre le Parisien. « On ne salit pas les gens comme ça », a-t-il déclaré, affirmant que « la tentative d’extorsion », selon lui, d’Olivier A., le neveu de M. Louvin qui a accusé d’inceste son oncle et son compagnon dans une plainte et qui fait lui-même l’objet d’une enquête pour « chantage », avait déclenché « moults convoitises et calomnies ».