À la télé ce soir: «Equalizer 2» ou l’émission «Donovan magicien» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le cercle rouge », à 20H55 sur ARTE – quatre étoiles

de Jean-Pierre Melville (1970)

Ce grand classique marquant l’apogée du polar à la française est aussi, avec « Le Samouraï », le meilleur film du grand metteur en scène parisien dont l’œuvre, brutalement interrompue par son décès à l’âge de 55 ans en 1973, reste considérée, à juste titre, comme une référence absolue. Dernier grand rôle, également, pour Bourvil déjà malade durant le tournage. Le film est sorti juste un mois après son décès, fin septembre 1970.

« Dans la maison », à 22H50 sur FRANCE 2 – trois étoiles

de François Ozon (2012)

Quelque part entre Hitchcock, Allen et Pasolini, un thriller cérébral brillant à tous les niveaux – style, casting, dialogues – et passionnant, surtout si on apprécie les ambiances malsaines. Un véritable euphémisme en l’espèce !

« Un crime dans la tête », à 21H00 sur 13ème RUE – deux étoiles

de Jonathan Demme (2004)

La guerre d’Irak a remplacé celle de Corée, et Denzel Washington a pris le relais de Frank Sinatra : ce remake du film de John Frankenheimer sorti en 1962 est en fin de compte assez plaisant et s’inscrit du reste parfaitement dans tous ces nombreux films américains exploitant le thème du complot qui garde décidément la cote auprès du grand public.

« Médecin de campagne », à 21H05 sur FRANCE 2

de Thomas Lilti (2016)

François Cluzet et l’expressive Marianne Denicourt jouent l’émouvant duo de toubibs en bottes de caoutchouc dans ce récit social abordant un réel problème contemporain : le manque récurrent de généralistes en dehors des grands centres urbains. Sans surprise, l’ouvrage a le mérite de sonner juste, et pour tout dire, on n’en attendait pas moins de l’auteur des « Yeux bandés » et d’« Hippocrate », lui-même docteur en médecine partageant son temps entre ce noble exercice et le septième art.

« Equalizer 2 », à 21H05 TF1 – une étoile

d’Antoine Fuqua (2018)

Revoilà… Denzel Washington en ex-agent secret redresseur de torts et moralisateur, dans une intrigue mal cernée autour d’un ex-collègue corrompu. Hormis quelques séquences d’action maîtrisées, la saga naissante tirée de la série télé CBS des années 80 s’essouffle déjà.