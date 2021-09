Alanis Morissette se confie sur des viols qu’elle a subis lorsqu’elle avait 15 ans

Au Festival international du Film de Toronto sera présenté ce mardi un documentaire sur la vie et la carrière d’Alanis Morissette, intitulé « Jagged ». Et c’est dans ce film que, pour la première fois, la star canadienne affirme avoir été violée lorsqu’elle avait 15 ans.

« Je vais avoir besoin d’aide parce que je ne parle jamais de ça », annonce Alanis Morissette dans le documentaire, que le Washington Post a pu voir. « Il m’a fallu des années de thérapie pour ne serait-ce qu’admettre que j’avais été victime de quoi que ce soit. Je disais toujours que j’étais consentante, puis on me rappelait : ‘Hé, tu avais 15 ans, tu n’es pas consentante à 15 ans’. Maintenant, je me dis : ‘Oh oui, c’était tous des pédophiles. C’est du détournement de mineur », poursuit la chanteuse, qui a connu le succès très tôt.