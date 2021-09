Insolite: Ned Flanders, le voisin des Simpson, a maintenant un pont à son nom

La ville de Portland, dans l’Oregon (États-Unis), qui a vu grandir le créateur des « Simpson » Matt Groening, a renommé il y a 10 jours le pont qui relie le Pearl District et le Northwest District. Cette construction réservée aux piétons et cyclistes s’appelait jusque-là le Flanders Crossing, en raison de la rue Flanders à proximité, mais il vient d’être rebaptisé Ned Flanders Crossing, du nom du célèbre voisin de la famille Simpson.

Une décision qui peut prêter à sourire, étant donné que Ned Flanders n’est pas un grand personnage historique ou quelqu’un qui a fait quelque chose d’exceptionnel dans sa vie. Mais pour la ville de Portland, ce changement de nom a tout son sens. « À une époque où les gens semblent plus divisés que jamais selon des lignes politiques ou culturelles, et de moins en moins disposés à parler à leurs voisins avec lesquels ils peuvent être en désaccord, nous pensons que Ned Flanders est un symbole du type de relations de voisinage que nous devrions nous efforcer d’établir à Portland », explique la ville dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Selon la commune, Ned Flanders est en effet « l’emblème par excellence du bon voisinage depuis plus de 30 ans, gardant son sang-froid et faisant de son mieux pour être un bon voisin, même lorsqu’il est confronté à ses voisins plutôt difficiles, les Simpson ».