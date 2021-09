L’encombrant héritage d’Albert de Monaco

Le Prince et la veuve d’un rentier américain sont aux prises dans un imbroglio judiciaire pour une drôle d’affaire de testament. Et cela dure depuis des années.

Cette affaire incroyable, jusqu’à présent tenue secrète, vient d’être révélée par nos confrères français de « L’Obs ». On pourrait commencer ainsi : il était une fois, sur un magnifique rocher surplombant une mer plus bleue que le ciel, un pauvre homme riche, veuf depuis quelques mois et sans enfants, qui désirait mettre fin à sa solitude… Nous sommes alors en 1997. Kellogg Smith, Américain de 71 ans, rentier de son état et résident de la Principauté de Monaco, décide de passer une petite annonce dans « Nice-Matin ». C’est Antonia (prénom d’emprunt), d’origine...