Zontes 125 U1: sérieuse concurrente

Finition et présentation excellentes, moteur au rendez-vous, position agréable. Cette Zontes a tout pour rivaliser avec ses adversaires plus renommés.

Cette petite 125 mérite vraiment que l’on pose le regard sur elle. Déjà rien que pour son étiquette de prix, 3.799 €, tout à fait dans les eaux de ses concurrentes signées de marques peu renommées, et fort avantageuse par rapport aux 125 cm3 des grands noms. Mais le véritable coup de massue va venir de la dotation de série de cette moto : éclairage LED, deux cartographies moteur, prise USB, barres de protection et bumper latéral, protection des clignotants, protège-mains, leviers de frein et d’embrayage réglables, ouverture électrique de la trappe à essence et de la selle ainsi...