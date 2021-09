Dans ce film, Gérard Jugnot fait croire à ses enfants (de g. à d. Artus, Camille Lou et Louka Meliava) qu’il est ruiné pour leur apprendre la vie... - Prod

Une comédie qui se passe sous le soleil, ça fait du bien !

Oui, ce film tombe à pic après les mois que nous venons de subir. Et encore, je n’ai pas à me plaindre, je suis passé entre les gouttes, j’ai pu continuer à travailler : j’ai écrit, j’ai tourné « Le petit piaf » à la Réunion, « Lol » pour Amazon, j’ai fait la captation d’une pièce avec mon fils… Mais il était temps de retrouver le public. Ces dernières semaines, on a enfin pu montrer...