Sommes-nous enfants de l’Homme de Spy?

Selon les découvertes de la science actuelle, nous aurions entre 1,8 et 2,6 % de gènes de notre lointain ancêtre de la région de Namur. Et cela parce qu’il y a plus ou moins 30.000 ans les hommes dits de Néandertal, dont faisait partie l’Homme de Spy, ont disparu de la surface de la terre. Leur disparition serait liée à l’arrivée des hommes modernes, ceux qu’on appelle parfois les « Hommes de Cro-Magnon » ou le plus souvent l’homo sapiens, c’est-à-dire en latin « l’homme intelligent », donc… nous. Cet homme moderne serait né il y a 100.000 à 200.000 ans en Afrique...