Test – WRC 10: un grand cru

Cette fois, c’est la bonne pour WRC. Cette édition anniversaire introduit non seulement un nouveau mode de jeu très séduisant, puisqu’il propose de prendre le contrôle de bolides d’anthologie sur des tracés historiques, avec tout ce que cela implique comme ajustements au niveau du gameplay, mais elle corrige également pratiquement tous les défauts de son prédécesseur. WRC 10 propose un contenu gargantuesque avec un mode Carrière très riche, du multijoueur en ligne et en local, plein de modes de jeu alternatifs, plus de 120 spéciales et 52 équipes. Son gameplay s’adapte toujours davantage...