Buzz: une candidate au Congrès argentin défend les droits des femmes avec un tango en sous-vêtements (vidéo)

Ce 12 septembre avait lieu les primaires pour désigner les candidats au titre de député en Argentine. Parmi les personnes en lice, il y avait notamment Cinthia Fernández, une actrice et mannequin. Pour maximiser ses chances d’obtenir gain de cause, elle a clôt sa campagne par un coup de théâtre : danser un tango dans un clip devant le Palais du Congrès à Buenos Aires, le tout avec une veste de costumes et des sous-vêtements. Une vidéo sensuelle qui n’est pas passée inaperçue mais qui n’aura pas suffi à Cinthia Fernández pour arriver à ses fins.

« Malheureusement, mon cul... attire l'attention »

Au cours de sa danse, l’actrice chante sur un air de « Se dice de mí » avec des paroles féministes. « On dit de moi que je suis creuse. Que je ne mérite pas mon poste. Que mon cul est ce que je propose. Et que je n'ai rien à dire », entonne-t-elle avant de revendiquer les droits des femmes. Cinthia Fernández veut, entre autres, que les parents soient obligés de verser une pension alimentaire en cas de séparation. Elle dénonce aussi la « violence économique, physique et psychologique » que subissent les femmes.