Des taxis reconvertis en jardin communautaire (vidéo)

Quand on habite une grande ville, il n’est pas toujours possible d’avoir un jardin. Mais à Bangkok, une entreprise de taxis a eu une idée assez originale : réutiliser ses voitures pour en faire… un jardin communautaire. C’est ainsi que s’est constitué cet havre de verdure où les membres de la coopérative Ratchphruek peuvent faire pousser toutes sortes de plantes.

Cela peut surprendre, et ce d’autant plus que les voitures ne sont pas prêtes à finir à la casse. Mais depuis des semaines, la Thaïlande fait face à une vague énorme de cas de Covid-19, la pire depuis le début de la crise et de loin. Seulement 17,7% des Thaïlandais sont entièrement vaccinés (contre 72,1% en Belgique), c’est-à-dire un pourcentage bien trop faible pour combattre la maladie. Des restrictions sanitaires ont été mises en place et les touristes sont absents. Du coup, les taxis sont à l’arrêt. Ce jardin communautaire s’est donc installé sur cette flotte de taxis appelée à ne pas bouger pendant plusieurs semaines. Une façon de rentabiliser l’espace en ces temps difficiles, et peut-être aussi de réintroduire de la verdure en plein Bangkok.