Décès de l’un des piliers du «Saturday Night Live», Norm MacDonald

C’est dans les années 90 que Norm MacDonald rejoint l’équipe du « SNL », diffusée sur NBC dès 1975 (45 saisons !), et devient l’un des piliers de l’émission satirique, jusqu’en 1998. Après cela, il lance sa propre série, baptisée « Norm ».

Norm MacDonald a aussi joué au cinéma, dans plusieurs comédies, et a donné sa voix à divers personnages de film, tel que « Docteur Dolittle ». « Il n’était pas célèbre en France, mais c’était l’oncle préféré du stand-up américain, art qu’il pratiquait avec une virtuosité de conteur, une malice d’enfant, une élégance de prince. Immense Tristesse », a témoigné sur Twitter Théo Ribeton, journaliste pour Les Inrocks.

Jim Carrey a lui aussi rendu hommage à son « cher ami » : « Il était l’un de nos joyaux les plus précieux. Un génie de la comédie, honnête et courageux. Je l’aime ». Le « Saturday Night Live » a aussi publié un message pour « l'une des voix comiques les plus marquantes de sa génération » : « Il y a tellement de choses qui nous manqueront chez Norm - de son intégrité indéfectible à sa générosité en passant par sa capacité à surprendre. Mais par-dessus tout, il était tout simplement drôle. Personne n'était aussi drôle que Norm ».