À la télé ce soir : le Club Bruges face au PSG en Ligue des Champions et «Fast & Furious 8»

Le Club Bruges ouvre le bal dans cette Ligue des champions en accueillant, au stade Jan Breydel, l'un des favoris du groupe A, le PSG de Messi, Neymar et Mbappé. Un groupe compliqué pour les champions de Belgique, puisqu'ils devront également affronter le Manchester City de Kevin De Bruyne et les Allemands de Leipzig. Sortis les trois dernières saisons dès la phase de groupes, puis éliminés en 8e de finale de la Ligue Europa, les hommes de Philippe Clément tenteront de faire mieux cette saison. Mais la tâche s'annonce des plus difficiles.

La famille que forment Dom, Letty, Brian et Mia semble avoir trouvé une vie normale. Quand Cipher, une cyberterroriste anarchiste, entre en action, ce fragile équilibre est bouleversé. Celle-ci peut prendre le contrôle des voitures et ainsi semer le chaos. Sous sa coupe, Dom doit trahir les siens...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Casablanca, à 20h40 sur La Trois - Quatre étoiles

de Michael Curtiz (1942)

Qu’est-ce qui est le plus fascinant dans ce qui n’était au départ qu’un film de propagande, tourné en pleine guerre et en temps réel ? Le ton ? L’ambiance ? La distribution ? Son romantisme ? Dans le même style du noir et blanc sublimé, seul Carol Reed fera mieux encore avec son « Troisième homme ». Toujours reste-t-il que ce « Casablanca » fait partie des œuvres qu’il faut avoir vues pour savoir à quel point le cinéma peut mener à d’incomparables sommets dans son rôle de catalyseur d’émotions.

La fille inconnue, à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

de Jean-Pierre et Luc Dardenne (2016)

Le dixième et dernier long métrage en date des duettistes d’Engis renoue avec l’ambiance policière de « La promesse » et du « Silence de Lorna », deux titres ô combien appréciables. L’intrigue est à la fois émouvante et serrée, mais surtout, elle sonne parfaitement juste.

Les visiteurs : la Révolution, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Jean-Marie Poiré (2016)

Cette « Révolution » n’en est pas une, mais on est loin du « navet » décrié par la critique, non conviée en avant-première par les auteurs, en parfaite connaissance de cause. C’est parfois « téléphoné » et (sans aucun doute) volontairement idiot, mais c’est aussi souvent drôle et ça laisse la porte béante à une nouvelle suite.

Echo Boomers : génération sacrifiée, à 22h10 sur Be 1 - Deux étoiles

de Seth Savoy (2020)

Emmené par Patrick Schwarzenegger, fils de l’ex-gouverneur de Californie, ce titre – à rallonge – hésite entre les exploits d’une bande de jeunes cambrioleurs masqués et les motivations de ceux-ci, via une réflexion sociétale à la « Robin des Bois ». Un peu bavard mais globalement réussi.

Pattaya, à 21h15 sur TMC - Une étoile

de Franck Gastambide (2016)

Un tel mauvais goût soutient la comparaison avec les pires productions américaines ! Un « exploit » auquel ont participé Ramzi Bedia et Gad Elmaleh. Avec quelques rares moments réellement drôles quand même.