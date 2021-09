À la télé ce soir: la fin de la série «Mensonges» et «C’est quoi cette mamie»

Vanessa, l'avocate de Thomas, ne se sent pas en forme à son réveil. Elle se demande si elle n'est pas la nouvelle victime de celui qu'elle défendait jusque-là. Thomas, de son côté, tente de regagner la confiance de son fils, qui doute de plus en plus de son père. Jeanne, qui met tout en oeuvre pour faire tomber Thomas, a une idée pour le piéger...

A la rentrée, sept demi-frères et soeurs devront avoir quitté le grand appartement familial. Les enfants vont d'abord passer passent l'été avec leurs parents respectifs. Mais le petit dernier doit le passer seul avec sa grand-mère au bord de la mer. Et cette grand-mère hors normes a mieux à faire...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« L’agence tous risques », à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

Dans le genre film d’action spectaculaire à souhait, avec un budget colossal bien maîtrisé, des rebondissements à gogo, des morceaux de bravoure millimétrés et ce qu’il faut d’humour, de dérision et de jolies filles, cette adaptation de la vieille série télé des années 80 est un « must », avec une séquence finale digne des meilleurs « James Bond ».

« Fast & Furious 8 », à 14h00 sur Tipik - Deux étoiles

Le grand spectacle est naturellement au rendez-vous, et la sauce plaît toujours autant si pas même davantage, à en juger par des recettes astronomiques équivalant à cinq fois le budget alloué de 250 millions de dollars ! Comme la « méchante » de service a pris les courbes de la toujours sexy Charlize Theron et qu’un savoureux tandem formé par Kurt Russell et Scott Eastwood s’est adjoint à l’équipe, on peut affirmer que la saga ne se refuse vraiment rien.

« L’économie du couple », à 20h35 sur La Trois - Deux étoiles

À l’intersection du cinéma des Dardenne et de cette production française de ciné-vérité à caractère souvent familial dont raffole la critique parisienne, l’avant-dernier film de notre Ucclois abuse de plans-séquences pour mieux cerner un divorce dont l’enjeu est l’appartement servant de lieu quasi unique de tournage. Une œuvre qui a donc les qualités de ses défauts et vice-versa. Avec Marthe Keller en « surprise du chef », au milieu de l’intense jeu de quilles entre Bérénice Bejo et Cédric Kahn.

« No Escape », à 21h00 sur 13ème Rue - Deux étoiles

Owen Wilson et Lake Bell incarnent le couple soumis à la traque aveugle de Khmers rouges dans ce film d’action où la tension est énorme, et l’intrusion parfaitement « ciblée » de Pierce Brosnan plutôt cocasse.

« Les estivants », à 22h10 sur La Trois - Une étoile

Une chronique familiale improvisée évoquant un futur tournage en cours… d’improvisation : toute la « commedia dell’arte » revue par la belle-sœur à la déglingue toujours névrosée de « Sarko ».