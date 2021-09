Les victimes du 13-Novembre furieuses après le discours de Salah Abdeslam (vidéo)

« Quand il nous dit qu’il n’y a rien de personnel, on a quand même envie de rigoler un peu parce que j’ai quand même pris deux balles », réagit à Quotidien l’une des victimes du Bataclan, Sophie Parra. « C’était assez dur, sur le coup j’ai pleuré. Et puis au fur et à mesure qu’il s’exprimait, j’étais en colère. A aucun moment il ne s’est excusé. Ce n’était pas contre nous, c’était contre la France, mais c’est nous qui étions là. Donc si, c’était contre nous ».

« Un discours haïssable qui a le mérite de la limpidité ». Pour Georges Salines, le père d’une fille tuée au Bataclan en 2016, a été abasourdi par les propos de Salah Abdeslam ce mercredi, lorsque ce dernier a justifié les attentats du 13-Novembre devant le tribunal. « On a visé la France, la population, les civils mais on n'a rien de personnel contre ces gens-là », a déclaré le terroriste, qui ne nie rien aux faits. Des propos qui ont choqué les victimes présentes dans la salle, certaines tremblant ou pleurant.

« C’est évident que c’est violent de venir dire ‘j’assume’ et ‘je le referai demain et c’est normal’, et en plus ‘je vous ai tués mais il n’y a rien de personnel’. Je pense qu’il ne prend pas la mesure de ce qu’il dit », réagit auprès de Quotidien Gérard Chemla, avocat d’une des parties civiles.