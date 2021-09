D’Harry et Meghan à Omar Sy: voici la liste du Times des 100 personnes les plus influentes (vidéos)

La une du Times, c’est eux qu’ils l’ont décrochée ce 15 septembre. Pour introduire sa nouvelle liste des 100 personnes les plus influentes, le magazine américain a placé Harry et Meghan en tête, tout en les classant dans la catégorie « icônes ». Hasard du calendrier : hier, c’était justement l’anniversaire du prince britannique. Outre le couple princier, le Times a mis en évidence d’autres personnalités, et pas qu’anglo-saxonnes.

Le couple princier devant Alexei Navalny et Britney Spears

Pour justifier une telle couverture accordée à Harry et Meghan, le magazine laisse à un proche du couple, le chef espagnol José Andrés, le soin de décrire leurs actions, notamment avec leur fondation caritative Archewell et leur « compassion pour les gens qu'ils ne connaissent pas ». « Ils donnent une voix à ceux qui n'en ont pas (...) Ils prennent des risques pour aider les communautés dans le besoin - offrant un support psychologique aux femmes et aux filles noires aux Etats-Unis, et nourrissant ceux qui sont affectés par des catastrophes naturelles en Inde et dans les Caraïbes », fait savoir le chef. La famille royale n’a pas réagi à cette publication du Times et a juste souhaité sobrement un bon anniversaire à Harry.