La Maison-Blanche propose de répondre aux questions de Nicki Minaj sur les vaccins anti-Covid

Ce lundi, Nicki Minaj avait expliqué s’être décommandée en dernière minute du MET Gala après avoir appris qu’il fallait être vacciné pour participer à l’événement. Elle disait alors que si elle se faisait vacciner, ce ne serait qu’après avoir « fait assez de recherches » sur le sujet. Ensuite, elle a ajouté qu’elle avait été frappée par l’histoire de son cousin trinidadien. Ce dernier affirmerait qu’un de ses amis est devenu impuissant à cause du fameux vaccin.

Non, contrairement à ce que Nicki Minaj a affirmé hier, elle n’a pas été invitée à la Maison-Blanche. Par contre, un responsable du siège de la présidence américaine a confirmé qu’il lui a été proposé autre chose. Il est en réalité question d’un échange téléphonique entre la chanteuse et un des médecins de la Maison-Blanche afin de répondre à ses questions sur les vaccins anti-Covid. Une allusion directe aux déclarations de la rappeuse de ces derniers jours, qui faisait part de ses doutes à ce propos.

Vu l’énorme communauté de Nicki Minaj (22,6 millions d’abonnés), cette histoire a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé de Trinité-et-Tobago a dû démentir cette assertion et même le Premier ministre britannique a dû consacrer une bonne partie de sa conférence de presse pour dénoncer les « mythes » sur la vaccination anti-Covid.

Ce n’est pas la première fois qu’une rumeur antivax circule en invoquant un supposé effet sur la fertilité, notamment sur les réseaux sociaux aux USA. Elles ont toujours été contredites par des spécialistes, comme l’ont prouvé de nombreux médias dont l’AFP. « Il n’existe aujourd’hui aucune preuve ni théorie scientifique valide qui suggérerait que le vaccin contre le Covid-19 présenterait un risque sur la fertilité des hommes et des femmes », confirme en France l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) après avoir passé en revue toute la littérature scientifique à ce propos. Une étude de juin 2021 publiée dans Jama Network l’a encore confirmé en testant des vaccins à ARN messager sur des hommes et « aucune différence n’a été observée au sein du liquide séminal ».