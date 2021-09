La place Stanislas de Nancy sacrée monument préféré des Français: voici le classement final

Ce mercredi, Stéphane Bern présentait la nouvelle édition du programme « Le Monument préféré des Français », juste avant les Journées du Patrimoine qui se tiendront outre-Quiévrain ce week-end. Et pour la deuxième année consécutive, c’est le quart nord-est de l’Hexagone qui a décroché la palme d’or. La ville de Nancy a ainsi eu le plaisir de voir sa place Stanislas succéder à la Citadelle et au Lion de Belfort, gagnants de l’édition 2020. Pour le reste du classement, le nord et le sud du pays font à peu près jeu égal avec des bons points des deux côtés.

Une place classée à l’Unesco

Si la place Stanislas l’a emporté, c’est indéniablement grâce à ses façades du XVIIIe siècle de style classique avec des touches de baroque. Classée au patrimoine de l’Unesco, c’est là que l’on retrouve plusieurs bâtiments phares de la ville, dont l’hôtel de ville, le musée des Beaux-Arts et l’Opéra national de Lorraine. Le maire Mathieu Klein (PS) a pour l’occasion remercié les votants et accueilli la nouvelle « avec beaucoup de bonheur et de fierté ».