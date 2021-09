À la télé ce soir: le retour de «Danse avec les stars» et «À tes côtés»

Pour cette onzième saison, l’émission se renouvelle comme jamais. Dita Von Teese, Jean-Baptiste Maunier, Lucie Lucas, Lââm, Aurélie Pons, Wejdene, Lola Dubini, et Tayc sont parmi les participants. Chris Marques accueille à ses côtés trois nouveaux jurés : Jean Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova et François Alu.

Anthony, cadet de la famille, a toujours été différent et traité comme tel par ses parents et ses deux frères. Lorsque son père Marcel, vigneron, apprend qu’il est atteint d’un cancer, il demande à son fils de l’accompagner dans les derniers instants de sa vie…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Demain ne meurt jamais, à 23h15 sur France 3 – Trois étoiles

de Roger Spottiswoode (1997)

Dix-huitième de la série officielle et deuxième James Bond de l’ère Brosnan, « Tomorrow Never Dies » n’est certainement pas le moins appréciable, avec le générique de Sheryl Crow et l’athlétique performance de Michelle Yeoh. Tout juste est-on en droit d’être légèrement frustré par la disparition prématurée de Teri Hatcher, future « Desperate Housewive ». On nous refera le coup près de vingt ans plus tard avec la furtive Monica Bellucci dans « Spectre ».

Lucky Jo, à 1h15 sur France 3 – Trois étoiles

de Michel Deville (1964)

Coécrite et dialoguée par Nina Companeez, cette très savoureuse comédie policière de l’époque de pleine gloire d’Eddie Constantine, d’après un roman de Pierre Lesou (dont l’œuvre fut aussi adaptée par Jean-Pierre Melville avec « Le Doulos » et Yves Boisset avec « Un condé »), présente aux côtés de Jean-Pierre Darras, Georges Wilson, Françoise Arnoul et Christian Barbier, les Brasseur père et fils, au propre comme au figuré. En ajoutant la BO de Georges Delerue, on peut affirmer que le bonheur du cinéphile est assuré !

Percy Jackson, le voleur de foudre, à 20h sur Club RTL – Deux étoiles

de Chris Colombus (2009)

Assez haute en couleur, cette nouvelle quête pour ados prend les contours d’un « road movie » à l’ambiance américaine et contemporaine, ce qui tranche avec l’univers clos et british des « Harry Potter ». Moins luxueux, certes, le casting a quand même réussi à débaucher… Pierce Brosnan et surtout Uma Thurman, délirante en Méduse, spectaculaire furie à la chevelure reptile.

Le transporteur, à 20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Louis Leterrier et Corey Yuen (2002)

Un film d’action basique, mais tellement bien fait qu’on applaudit, avec en outre cette touche jubilatoire d’humour « frenchie » personnifiée par le truculent François Berléand.

Real Steel, à 21h45 sur AB3 – Deux étoiles

de Shawn Levy (2011)

La boxe par robots interposés : une idée pas si originale que ça, eu égard aux nombreux jeux vidéos présents sur le marché. Et pourtant, ce mélange manifeste de « Rocky » et de « Transformers » mis en scène par l’auteur de « La nuit au musée » et produit par les studios Disney constitue un spectacle familial plutôt réussi.