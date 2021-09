Charline Vanhoenacker créée la polémique en détournant une affiche d’Éric Zemmour: «Sans voix devant tant de bêtise»

Mais dans les médias, Pascal Praud, animateur sur CNews, s’est montré plus virulent. Dans « L’heure des pros » ce vendredi matin, il s’en est d’abord pris à la personne de Charline Vanhoenacker, qui selon lui « n’a d’humoriste que le nom, comme plusieurs de ses collègues de France Inter ». « Sous le prétexte de l’esprit ou de la dérision, elle et tant d’autres sont les petits soldats de la bien pensance aux indignations sélectives », a-t-il poursuivi, « Hier, jour de kippour (Le Yom Kippour est une fête annuelle considérée comme la plus sainte de toutes par la communauté juive, NDLR), sur les réseaux, elle a cru bon de dessiner des moustaches d’Adolf Hitler sur le visage d’Éric Zemmour qui, comme chacun le sait, est de confession juive ». « On reste sans voix devant tant de bêtise », a-t-il encore ajouté, concluant d’un « ces gens sont effrayants de méchanceté, de bêtise, d’absence de talent. Franchement, c’est incroyable ».