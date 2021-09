L’arbre le plus grand du monde emballé par les pompiers pour le protéger des incendies (photos)

Alors que la Californie est ravagée par les incendies depuis de nombreuses semaines, des pompiers américains ont été réquisitionnés pour une mission bien particulière jeudi. Ils ont dû envelopper le pied du plus arbre du monde avec une couverture ignifuge, afin de la protéger des feux de forêt qui font rage dans la région, explique The Guardian.

Situé dans le Sequoia National Park, l’arbre le grand du monde, baptisé General Sherman, mesure 84 mètres de haut et sa circonférence, à la base, est 31 mètres ! Il est considéré comme l’un des plus anciens êtres vivants sur Terre, car il a entre 2.300 et 2.700 ans. C’est pour toutes ces raisons que les responsables du parc tentent de la protéger à tout prix.