«Danse avec les stars»: pourquoi Maxime Dereymez porte en permanence des lunettes de soleil

En duo avec Lââm pour cette nouvelle saison de « Danse avec les stars », Maxime Dereymez, danseur emblématique de l’émission, a attiré tous les regards vendredi soir. Il portait en effet des lunettes de soleil sur le plateau, durant sa prestation mais aussi en dehors.

Camille Combal a rapidement confié que le danseur souffrait d’un problème de santé, mais sans préciser lequel. Maxime Dereymez a en réalité une infection à l’œil, comme il le racontait au début du mois sur Instagram. Il y confiait que le début du tournage de « DALS » avait été très compliqué : « En raison d’une infection à l’œil, appelée ‘kératite’, j’ai dû être hospitalisé pendant 3 jours, et commencer un traitement intensif pour me soigner au plus vite et surtout ne pas perdre mon œil ». Il expliquait alors que cette infection était à un manque de précautions de sa part avec ses lentilles, et qu’il serait obligé de porter des lunettes de soleil pour reposer son œil.