À la télé ce soir: la grande soirée du Télévie et «The Voice All Stars»

Plusieurs témoins partagent leur vécu de la maladie aux côtés des personnalités de RTL, des comités bénévoles et du parrain de l'opération, Julien Doré. Une parole qui montre l'importance de soutenir la recherche contre le cancer et qui marque également un véritable espoir en l'avenir. Julien Doré, Amir, Sheila et Daniel Levi sont donc partis à la rencontre de ces malades pour écouter leurs témoignages. La musique est, évidemment, le fil conducteur de cette soirée pleine de surprises, pour rendre inoubliable ce rendez-vous incontournable de la générosité. Les malades et les chercheurs ont besoin de chacun de nous, tel est le message que chacun délivre aux téléspectateurs ce soir.

"The Voice" fête ses dix ans, et, avec cet anniversaire débute une nouvelle saison : "The Voice All Stars". Plus de mille talents sont passés par l'émission et, au fil des années, en sont sortis des artistes reconnus. Florent Pagny, Jenifer, Zazie, Mika et Patrick Fiori sont les coachs de cette version 100% All Stars.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

High Fidelity, à 13h sur Plug RTL - Trois étoiles

de Stephen Frears (2000)

Bob Dylan, The Kinks, The Velvet Underground, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Queen, Elton John, Aretha Franklin et Elvis Costello font partie des artistes incarnant la composante rock de la BO de cette comédie romantique qui prend le total contre-pied de la production habituelle du genre ! L’auteur de « The Queen » n’a donc pas abandonné gratuitement Londres – où était localisé le récit original – pour Chicago et diriger un super casting US dominé par l’excellent John Cusack.

Shrek, à 20h15 sur AB3 - Trois étoiles

d’Andrew Adamson et Vicky Jenson (2001)

Cinq scénaristes – dont Ted Elliott, celui d’« Aladdin », « Godzilla », « Small Soldiers » et la saga « Pirates des Caraïbes » – ont travaillé au script de cette savoureuse saga romantico-médiévale des studios Dreamworks qui s’est achevée avec le numéro 4 en 2010. D’ores et déjà un grand classique !

Judas and the Black Messiah (1re TV), à 20h30 sur Be 1 - Trois étoiles

de Shaka King (2021)

Crédité des derniers Oscars en date du meilleur second rôle pour le Londonien Daniel Kaluuya et de la chanson originale pour H.E.R. (alias Gabriella Wilson) et candidat moins heureux dans les catégories du meilleur film, scénario et photographie, ce drame retraçant l’exécution par le FBI du leader des Black Panthers, Fred Hampton, en décembre 1969, rejoint avec brio la liste des biopics dénonçant le racisme hélas ! toujours présent chez l’Oncle Sam.

Men in Black 2, à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

de Barry Sonnenfeld (2002)

On se demande toujours comment Tommy Lee Jones a fait pour garder un tel sérieux dans cette deuxième aventure des chasseurs d’extraterrestres ! On nage effectivement en plein « comics » et c’est tellement déjanté qu’on se laisse embarquer sans davantage « chercher midi à quatorze heures ».

Babysitting, à 22h20 sur Plug RTL - Deux étoiles

de Nicolas Benamou et Philippe Lacheau (2014)

Quand les invités surprise du babysitteur débarquent en masse pour fêter son anniversaire dans la luxueuse bicoque du boss, ça ne peut que tourner au délire. Voilà le « Project X » à la française qui a fait crier au génie outre-Quiévrain. C’est vrai qu’il y a quelques bons gags et que Gérard Jugnot est particulièrement drôle.