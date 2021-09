Une bouteille jetée à la mer au Japon retrouvée 37 ans plus tard à Hawaï

Abbie Graham, fillette de 9 ans, a fait une jolie découverte sur une plage hawaïenne en juin dernier. Elle a enfin trouvé sur le sable une bouteille en verre renfermant un message, rapporte CNN. La lettre à l’intérieur, écrite en japonais, portugais et anglais, demandait à celui qui trouverait la bouteille de la renvoyer au lycée de Choshi, au Japon. Ce qu’a fait Abbie Graham au cours de ce mois de septembre, accompagnant l’objet d’un dessin d’elle et sa sœur mangeant des sushis.

Comme l’explique CNN, la bouteille retrouvée par la petite fille a été lancée à l’eau par des lycéens de Choshi en 1984, dans le cadre d’une expérience scolaire. Au total, 750 bouteilles en verre avec le même message ont été jetées à la mer depuis le Japon, et en 37 ans, 51 ont déjà été découvertes et renvoyées au lycée japonais. Mais cela faisait 19 ans que l’école n’en avait plus récupéré.