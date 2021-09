Emmy Awards: Netflix et Disney+ en pole position dans les nominations

Si la série Netflix consacrée à la famille royale britannique l’emporte face au poids lourd de l’univers Star Wars, la plateforme de vidéo à la demande aura enfin atteint la consécration qui lui échappait depuis tant d’années. Outre la quatrième saison de « The Crown », Netflix peut aussi compter sur « Le Jeu de la dame » qui a fait exploser les inscriptions dans les clubs d’échecs. Ce succès planétaire, avec Anya Taylor-Joy en prodige des échecs tourmentée, est donné favori dans la catégorie des séries limitées (qui ne sont pas destinées à durer plus d’une saison).

Princesse Diana contre chasseur de primes : le duel s’annonce sans pitié dimanche soir entre « The Crown » et « The Mandalorian » qui vont s’affronter pour l’Emmy Award de la meilleure série dramatique, récompense phare de ces Oscars de la télévision américaine.

« The Crown semble enfin sur le point de connaître son grand moment », déclare à l’AFP Clayton Davis, spécialiste des prix et récompenses pour le magazine Variety, une référence en matière de divertissement. « Ça va être la première grande victoire pour les séries Netflix », prédit-il. Le géant de la vidéo à la demande aligne aussi pour les Emmy Awards « La Chronique des Bridgerton », une série en costumes d’époque, ainsi qu’un documentaire naturaliste avec l’inusable David Attenborough.

Disney+ en embuscade

Un trouble-fête potentiel est toutefois invité à la cérémonie des Emmy Awards : Disney+, plateforme de streaming lancée voici deux ans par le numéro un mondial du divertissement, avec dans son catalogue les personnages à succès de l’univers de Star Wars et des super-héros Marvel. Coqueluche du public américain à son arrivée sur les écrans, le « bébé Yoda » a permis à la série « The Mandalorian » de faire jeu égal avec «The Crown» en tête des nominations (24 chacun).

L’autre outsider sur lequel certains experts misent pour la meilleure série dramatique est « Pose », avec Billy Porter, qui explore la culture des bals gays et trans dans le New York des années 1980 et dans laquelle la star Elton John a fait une apparition surprise. Disney+ a un atout de poids dans la catégorie des séries limitées avec le très inventif « WandaVision », qui a emballé la critique. Sur son chemin se trouveront «Mare of Easttown» — un autre succès critique avec Kate Winslet dans le rôle d’une policière désabusée — et la production britannique « I May Destroy You », qui raconte les suites d’un viol.

Côté comédies, c’est « Ted Lasso » (Apple TV+) qui part en tête, avec également une nomination pour son acteur principal Jason Sudeikis, en entraîneur de football américain totalement perdu lorsqu’il passe aux commandes d’une équipe de ballon rond anglaise.

Un retour malgré une pandémie toujours présente

L’an dernier, faute de vaccin disponible, la soirée des Emmy Awards avait été 100% virtuelle — et relativement décevante — avec des stars recevant leur trophée à domicile. Cette 73e édition marque un début de retour à la normale, avec quelque 500 invités triés sur le volet admis à l’air libre à côté d’un auditorium de Los Angeles, avec certificat de vaccination de rigueur. « Rendre malade un tel aréopage de célébrités ne figure pas au programme », a plaisanté Ian Stewart, producteur de la soirée, promettant malgré tout au magazine Variety « une fête fun et chic ».

La pandémie et les restrictions imposées par les Etats-Unis aux voyageurs en provenance de certains pays compliquent toutefois l’organisation et certaines vedettes étrangères, comme l’équipe de « The Crown », devraient suivre la cérémonie via un faisceau satellite depuis Londres. Même si de nombreuses stars sont attendues en personne dimanche, d’autres comme Jennifer Aniston, en lice pour les retrouvailles des anciens de « Friends », ont décidé de garder leurs distances pour raisons sanitaires, tandis que la capacité réduite signifie que certains autres candidats n’ont même pas reçu de carton d’invitation.

Les nominations

La cérémonie débute à 17h00 heure locale (lundi 00h00 GMT) et aura pour maître de cérémonie l’humoriste Cedric the Entertainer. Voici la liste des nominations dans les principales catégories pour la 73e édition des Emmys :

- Meilleure série dramatique -

«La Chronique des Bridgerton»

«Lovecraft Country»

«Pose»

«The Boys»

«The Crown»

«The Handmaid’s Tale»

«The Mandalorian»

«This Is Us»

- Meilleure comédie -

«Emily in Paris»

«Ted Lasso»

«black-ish»

«Cobra Kai»

«Hacks»

«PEN15»

«The Flight Attendant»

«La Méthode Kominsky»

- Meilleur acteur dans une série dramatique -

Regé-Jean Page, «La Chronique des Bridgerton»

Jonathan Majors, «Lovecraft Country»

Matthew Rhys, «Perry Mason»

Billy Porter, «Pose»

Josh O’Connor, «The Crown»

Sterling K. Brown, «This Is Us»

- Meilleure actrice dans une série dramatique -

Uzo Aduba, «En analyse»

Jurnee Smollett, «Lovecraft Country»

Mj Rodriguez, «Pose»

Olivia Colman, «The Crown»

Emma Corrin, «The Crown»

Elisabeth Moss, «The Handmaid’s Tale»

- Meilleur acteur dans une série, comédie -

Anthony Anderson, «black-ish»

Michael Douglas, «La Méthode Kominsky»

William H. Macy, «Shameless»

Jason Sudeikis, «Ted Lasso»

Kenan Thompson, «Kenan»

- Meilleure actrice dans une série, comédie -

Aidy Bryant, «Shrill»

Kaley Cuoco, «The Flight Attendant»

Allison Janney, «Mom»

Tracee Ellis Ross, «black-ish»

Jean Smart, «Hacks»

- Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique -

Giancarlo Esposito, «The Mandalorian»

O-T Fagbenle, «The Handmaid’s Tale»

Max Minghella, «The Handmaid’s Tale»

Bradley Whitford, «The Handmaid’s Tale»

John Lithgow, «Perry Mason»

Tobias Menzies, «The Crown»

Chris Sullivan, «This Is Us»

Michael K. Williams, «Lovecraft Country»

- Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique -

Gillian Anderson, «The Crown»

Helena Bonham Carter, «The Crown»

Emerald Fennell, «The Crown»

Madeline Brewer, «The Handmaid’s Tale»

Ann Dowd, «The Handmaid’s Tale»

Yvonne Strahovski, «The Handmaid’s Tale»

Samira Wiley, «The Handmaid’s Tale»

Aunjanue Ellis, «Lovecraft Country»

- Meilleur second rôle masculin dans une série, comédie -

Carl Clemons-Hopkins, «Hacks»

Brett Goldstein, «Ted Lasso»

Brendan Hunt, «Ted Lasso»

Nick Mohammed, «Ted Lasso»

Jeremy Swift, «Ted Lasso»

Paul Reiser, «La Méthode Kominsky»

Kenan Thompson, «Saturday Night Live»

Bowen Yang, «Saturday Night Live»

- Meilleur second rôle féminin dans une série, comédie -

Aidy Bryant, «Saturday Night Live»

Kate McKinnon, «Saturday Night Live»

Cecily Strong, «Saturday Night Live»

Hannah Einbinder, «Hacks»

Rosie Perez, «The Flight Attendant»

Juno Temple, «Ted Lasso»

Hannah Waddingham, «Ted Lasso»

- Meilleure mini-série -

«I May Destroy You»

«Mare Of Easttown»

«Le jeu de la dame»

«The Underground Railroad»

«WandaVision»

- Meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm -

Paul Bettany, «WandaVision»

Hugh Grant, «The Undoing»

Ewan McGregor, «Halston»

Lin-Manuel Miranda, «Hamilton»

Leslie Odom, Jr., «Hamilton»

- Meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm -

Michaela Coel, «I May Destroy You»

Cynthia Erivo, «Genius: Aretha»

Elizabeth Olsen, «WandaVision»

Anya Taylor-Joy, «Le jeu de la dame»

Kate Winslet, «Mare of Easttown»

- Emissions et séries avec le plus de nominations -

«The Crown» — 24

«The Mandalorian» — 24

«WandaVision» — 23

«The Handmaid’s Tale» — 21

«Saturday Night Live» — 21

«Ted Lasso» — 20

«Lovecraft Country» — 18

«Le jeu de la dame» — 18