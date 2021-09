Aretha Franklin domine le classement des meilleures chansons de tous les temps

Cette semaine, le magazine Rolling Stone a enfin mis à jour son célèbre classement des 500 meilleures chansons de tous les temps, publié en 2004. Or en 17 ans, il y a eu du changement. 254 chansons se sont ajoutées à la liste et un tiers du top 100 a vu débarquer de nouveaux arrivants. Pour mener cette mission à bien, il a fallu réaliser un sondage auprès de 250 artistes, musiciens, producteurs, critiques, journalistes, etc. Chacun a envoyé son top 50 et le magazine a compilé les résultats que voici.

Derrière Aretha Franklin, on trouve sur le podium « Fight The Power » de Public Enemy et « A Change Is Gonna Come » de Sam Cooke. Le top 50 reste dominé par les chansons pré-2004 à six exceptions près : « Dancing on My Own » de Robyn (20e place), « Runaway » de Kanye West et Pusha T (25e), « Royals » de Lorde (30e), « Alright » de Kendrick Lamar (45e), « Paper Planes » de MIA (46e), et « Gasolina » de Daddy Yankee (50e). Il faut descendre plus bas dans la liste pour trouver d’autres artistes récents comme Drake, Taylor Swift, Daft Punk, Ariana Grande, Lizzo, Lil Nas X, Lady Gaga ou encore The Weeknd.