Un homme agresse sans le savoir un champion du monde junior de jujitsu… à ses dépens (vidéo)

Ce jeudi, Alex Williams, un jeune Anglais de 16 ans, mangeait tranquillement son repas sur un banc dans la High Street de Guisborough, une petite ville tout au nord du Yorkshire. Un homme s’approche alors de lui et se montre de plus en plus menaçant. « Je vais te casser la tête ! Je vais te poignarder dans la ruelle ! », lui dit son agresseur qui va très vite regretter son geste. Car ce que ce dernier ne sait pas, c’est qu’il s’attaque à un quadruple champion du monde junior de jujitsu brésilien, qui est également champion d'arts martiaux mixtes (MMA).

Une histoire qui pourrait doper la pratique des sports de combat

Face à ces menaces, Alex Williams riposte alors à la vitesse de l’éclair et projette son agresseur au sol. Il l’immobilise puis le laisse s’en aller, croyant qu’il a retenu la leçon. Malheureusement, l’homme compte bien en découdre et le combat continue. Il se jette ensuite sur la tête d’Alex Williams et lui arrache un bout d’oreille. Ce n’est qu’après qu’il prend la fuite.