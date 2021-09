Il apprend le décès de Julos Beaucarne en pleine interview: «Une partie de notre Belgique qui s'en va!»

C’est notamment le cas d’un homme, choqué par la nouvelle ( la vidéo est disponible ici ). On le voit ainsi mettre ses mains sur son visage, semblant véritablement ému après avoir appris la disparition du fameux chanteur. « Vous venez de me le dire à l'instant... Ça fait encore une partie de notre Belgique qui s'en va! J'avais eu l'occasion de rencontrer Julos sur un spectacle il y a quelques années. On va penser à lui », dit-il avant d’embrasser son doigt et de le lever vers le ciel pour lui faire hommage. « On va continuer la Fête et à parler wallon surtout, parce qu'il aimait ça ».

L’émotion était aussi grande dans les rues de Namur, où se déroulaient les fêtes de Wallonie, qu’à Tourinnes-la-Grosse (Beauvechain), où résidait le chanteur originaire d’Écaussinnes. « Il faisait vraiment partie de ce village, donc d'une certaine manière on s'est approprié ses textes », déclare un homme. Près de cent habitants ont spontanément organisé un chant collectif en souvenir de Julos Beaucarne. « On était tous chez soi remplis de cette émotion, et on voulait partager quelque chose. On a la chance que la chorale et d'autres ici ont lancé l'initiative », se réjouit Benjamin Goes, échevin de la Culture de Beauvechain.