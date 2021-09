Michel Cymes co-animateur d’un nouveau jeu sur la santé sur France 2

Les premiers participants sont déjà connus puisqu’il s’agit d’Anne Roumanoff, Hélène Ségara, Bérengère Krief et de l’acteur Maurice Barthélémy. Parmi les questions qui leur seront posées, on trouve « Vous ne pouvez pas donner votre sang si vous vous êtes fait tatouer ‘maman’ dans le dos la semaine dernière » et « Quel est le poids record d’un kyste de l’ovaire ? ». « On va en faire encore plus ici aux côtés de personnalités qui auront du répondant, de la repartie et de l’humour », assure Michel Cymes. « Ce seront des gens capables de déconner. Et comme je suis plutôt en fin de carrière, en phase d’atterrissage et moins de décollage, je vais me permettre d’en faire plus. Beaucoup plus ».