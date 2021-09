USA: une anti-masque tousse sur des clients d’un supermarché et se fait licencier (vidéo)

Il y a deux semaines, une vidéo est devenue virale outre-Atlantique. On y voit une femme, manifestement covidosceptique, tousser sur des clients d’un supermarché à Lincoln, dans le Nebraska. Elle poursuit notamment une mère et sa fille, ce qui a choqué de nombreux internautes américains. Depuis, son employeur a analysé son cas et après enquête, il a décidé de la renvoyer. Une « Karen » auteure d’un bad buzz Dans la vidéo en question, on voit cette femme tousser de façon exagérée, tout en laissant paraître un sourire, se rapprochant le plus possible de la mère de famille qui lui demande pourquoi elle ne porte pas de masque. « Regarde-toi, c'est si mignon comme tu as peur ! », dit celle qui a obtenu le surnom de « Karen », un terme souvent utilisé dans les pays anglo-saxons pour désigner une femme blanche se plaignant en permanence (souvent conservatrice et raciste).

Une employée du supermarché finit par intervenir pour lui demander de mettre un masque mais rien n’y fait. « J'ai mes allergies et elle a complètement paniqué. Je n'ai pas besoin de porter de masque... Je ne suis pas malade et vous non plus », plaide-elle. L’argument ne convainc pas vraiment, tant elle ignore le fait que le Covid-19 peut être asymptomatique et que la provocation est facilement décelable.