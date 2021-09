Une hôtesse de l’air explique pourquoi Meghan et Harry ne peuvent pas commander la même nourriture durant un vol

En 2017, Meghan et Harry se sont rendus à Tromso, une ville située dans le nord de la Norvège. Célèbre pour ses magnifiques aurores boréales, le lieu est également celui où le prince a demandé Meghan en mariage. Présente dans l’avion, une hôtesse de l’air a révélé ce que le couple a commandé ce jour-là durant le vol de trois heures, tout en dévoilant une théorie intéressante. Elle a en effet remarqué que le couple avait fait exprès de faire des choix différents de nourriture à bord de l’avion, selon RTL.

« Harry et Meghan ont été charmants pendant tout le vol. Ils ont dit à la compagnie aérienne qu'ils voulaient être traités comme des passagers normaux, donc nous n'avons fait aucune exception ou service spécial pour eux. Au début du vol, ils ont regardé le menu et je pouvais voir qu'ils discutaient de ce qu'ils allaient commander. Lorsque nous sommes passés avec le chariot de service, ils m'ont arrêtée et m'ont demandé une boisson et une collation », a-t-elle indiqué.