«Je sais que ça l’a énormément touché»: Sophie Tapie évoque la chanson dédiée à son papa

Âgée de 33 ans, Sophie Tapie est une chanteuse et comédienne française, fille de Bernard Tapie. Invitée sur le plateau de BFM TV ce mardi 21 septembre, la jeune femme a évoqué sa chanson « Le phœnix », écrite en hommage à son papa malade. Le titre est extrait de son nouvel album, dont la sortie est prévue vendredi.

« J’y ai beaucoup réfléchi, ça n’a pas été une décision prise sur un coup de tête. Mais j’avais tellement peur de regretter de ne pas le faire. C’était plus un choix de cœur qu’un choix raisonné. C’est très compliqué de se faire un nom dans ce métier. Quand on a un nom de famille aussi énorme que le mien, se faire un prénom est encore plus dur. Cela fait dix ans que je fais ce métier, et c’est un peu comme me tirer une balle dans le pied, alors que j’y ai maintenant ma place. Mais j’avais tellement envie de le faire », a expliqué Sophie Tapie en parlant du morceau, qui est également dédié à « toutes les personnes qui sont atteintes du cancer, qui est la maladie du siècle ».