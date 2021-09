L’expo-événement de Louis de Funès à Bruxelles

Louis de Funès ne pouvait imaginer plus belle revanche posthume. Au temps de sa gloire, les applaudissements et les rires d’un large public déjà familial n’avaient d’égal que les vociférations et les moqueries de critiques au regard aussi noir que leurs lunettes. Sachant son cœur fragile, l’acteur se gardait bien de les lire. Pour éviter d’y jeter un coup d’œil, même par hasard, il avait pris l’habitude, lors de la sortie d’un film, de soigneusement déchirer les pages culture des journaux susceptibles de parler de lui. Il n’imaginait alors absolument pas que quelques décennies plus tard,...