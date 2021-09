Un merveilleux sanctuaire

Il existe à Leuze un paradis de rouille, d’huile moteur et de carrosseries incroyables. Le musée de l’auto de la dynastie Mahy dépasse en vieux modèles tout ce qu’on peut imaginer. Injustement méconnu, ce cousin de l’Autoworld à Bruxelles est absolument phénoménal. Quelque 500 vieilles voitures y dorment, couvées par leur propriétaire. Toute l’histoire de l’automobile, ancienne et plus récente, se presse ici dans une succession de hangars restaurés avec passion. Michel Mahy, troisième d’une génération de mordus de l’automobile, petit-fils de Ghislain Mahy et fils d’Ivan Mahy, veille à la...