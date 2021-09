À la télé ce soir: «#Investigation» et «Le transporteur: l’héritage»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Amarcord,à 20h40 sur La Trois - Trois étoiles

de Federico Fellini (1973)

Entre « Roma » et « Casanova », le natif de Rimini évoque sa propre enfance sous Mussolini à travers le regard d’un jeune trublion fasciné par les femmes mûres de son village. Un panorama truculent animé par des personnages pittoresques, poussant la tragi-comédi à son paroxysme, avec en prime, la superbe Magali Noël en modeste diva des lieux. Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1975.

12 Years a Slave, à 21h50 sur Club RTL - Trois étoiles

de Steve McQueen (2013)

L’adaptation du roman autobiographique de Solomon Northrup, publié en 1853, et qui joua un rôle probablement décisif dans la lutte pour la liberté des « Blacks » chez l’Oncle Sam. Un film magistral récompensé par l’Oscar dans la catégorie reine du meilleur film, dont le caractère et le style « British » ne mentent pas, avec derrière la caméra l’auteur londonien du fameux « Hunger ». On a beau savoir que l’histoire va s’achever sur un « happy end » historique, la qualité de sa reconstitution et son intensité dramatique en font un « must » évident pour tous les cinéphiles grand public. Les vrais…

Les liaisons dangereuses, à 20h55 sur Arte - Deux étoiles

de Stephen Frears (1988)

Après une première adaptation à l’écran modernisée par Roger Vadim en 1959, le roman épistolaire écrit par Pierre Choderlos de Laclos en 1782 s’est trouvé au cœur d’un duel inattendu entre le réalisateur anglais et son collègue Milos Forman, dont le « Valmont » sorti quelques mois plus tard ne rencontra que peu de succès. Il est vrai qu’à l’époque, Colin Firth n’avait pas la notoriété de John Malkovich. Il en irait sans doute autrement aujourd’hui.

Le transporteur : héritage, à 20h sur Club RTL - Une étoile

de Camille Delamarre (2015)

Fini l’ère Statham et le second degré de François Berléand. On rajeunit les cadres avec l’Anglais Ed Skrein flanqué du sympathique Ray Stevenson et un essaim de créatures répondant parfaitement aux critères de l’écurie Besson.

Wanted : choisis ton destin, à 20h05 sur Tipik - Une étoile

de Timour Bekmambetov (2008)

Et un « comic » de plus dans la galerie de tous ces films d’action phagocytés par les effets spéciaux de style jeux vidéo.