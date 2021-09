Un cortège de mariage sème la pagaille en France: «Ils ont commis toutes les infractions possibles»

Pour les habitants de Laigneville, dans l’Oise en France, l’après-midi de dimanche a été bien animée. Ils ont eu droit au passage tout en fanfare d’un convoi de mariés et de leurs invités.

Les voitures ont traversé la commune via la route principale, en klaxonnant sans arrêt. Mais cela est un moindre mal, quand on entend ce que les invités ont également commis comme délits. « Ils ont commis tous les types d’infractions possibles : dépassement en ville, non-port de la ceinture, feux rouges grillés et circulation à contresens », a expliqué au Parisien le maire de Laigneville, Christophe Dietrich. Il a d’ailleurs lui-même publié sur Facebook une photo de ce cortège, où l’on voit certaines personnes assises aux fenêtres des voitures, et d’autres marcher au beau milieu de la route. Au total, ce sont 71 infractions qui ont été relevées par la police, qui a retiré 100 points des permis des différents chauffeurs et distribué des amendes pour un montant de 9.585 euros. Un fameux bilan…