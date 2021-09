Triumph Speed Twin: exercice de style

Pour 2021, la Speed Twin se voit proposée avec de nouveaux coloris et des décos mises au goût du jour. Quelques détails dans les accessoires (feux arrière notamment) ont été upgradés. Les nouvelles jantes à douze bâtons au lieu de sept, en alu coulé, affinent les roues et leur aspect plus intemporel. Les nouveaux silencieux – un de chaque côté – sont désormais en métal brossé avec un embout noir mat. La ligne d’échappement s’en trouve mise en évidence et vient apposer sa signature sous la machine. Pour être complet, il faut aussi relever aussi les supports de garde-boue avant et les...