La mort est un sujet qui peut mettre mal à l’aise. Vous pensez beaucoup à ce qu’on devient après ?

Oui ! J’y pense depuis que je suis enfant, comme tous les gamins du monde en fait. Je me souviens de conversations que j’ai eues avec mes enfants à ce propos, quand ils étaient très jeunes. Les enfants sont moins filtrés et osent parler simplement. On devrait s’en souvenir… Un jour, j’ai dû tourner une scène de film dans un funérarium. C’est presque gênant à admettre, mais je n’avais pas...