Surfons tranquille: piégé par SMS

Un lecteur nous a notamment signalé que la facture de son opérateur, mentionnait un montant de 150 €, pour des SMS envoyés via son smartphone. Très surpris car il n’avait jamais écrit ces messages et il ajoutait ne plus vraiment utiliser les SMS. Il est probable que son smartphone ait été infecté par un logiciel malveillant qui a planifié discrètement des messages vers ses contacts. L’occasion de vous relayer l’alerte de la société de sécurité ESET, au sujet d’un virus qui se nomme Android/FakeAdBlocker. Ce logiciel s’installe sur le smartphone à l’occasion de la visite d’un site et,...