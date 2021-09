Testé pour vous: le Samsung Galaxy Z Fold3

Parallèlement au "petit" Galaxy Z Flip3, Samsung vient de lancer une troisième cuvée de son grand smartphone à écran pliable. Si le look général reste très proche de celui de son prédécesseur, ce nouveau modèle s'avère 10 grammes plus léger et bénéficie de la certification IPX8. Autrement dit, il ne craint plus la pluie, ni même une immersion. La prudence reste cependant de rigueur pour la poussière. Sur la face frontale - autrement dit quand il est fermé ou plié -, le Fold3 affiche un écran AMOLED de 6,2 pouces (2268x832) avec taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à lui, il n'est...