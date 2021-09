Comment définiriez-vous un baraki ?

Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus ! Un baraki, c’est quelqu’un qui a une connexion directe avec son instinct. Il vit dans l’ici et maintenant, dans la pulsion de vie. Un baraki a aussi un rapport intime avec son enfant intérieur. Il y a souvent quelque chose d’assez pur chez lui. Et même si c’est un baraki adulte, ce monde-là est pour lui assez étrange, éloigné. Il y a également un certain rapport au jeu qui est assez...