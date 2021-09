Armelle Gysen (Les Ambassadeurs) quitte la télévision: «Vous me manquerez»

Cela faisait près de six ans qu’elle présentait l’émission « Les Ambassadeurs » mais bientôt, cela fera partie du passé. La RTBF a annoncé ce mercredi qu’Armelle Gysen a décidé de quitter l’univers médiatique. Un choix justifié par son emploi du temps chronophage qui ne lui permettait pas de vivre comme elle l’entendait. C’est donc en partie soulagée qu’elle part vers d’autres horizons, avec de nouveaux projets en prévision, comme elle l’explique elle-même. Quant aux téléspectateurs, ils n’ont plus que quelques mois pour la voir sur leur petit écran.

« Je dois me concentrer sur un avenir »

Comme le précise l’émission « Le 8/9 », c’est bien Armelle Gysen qui a décidé de partir, après 160 tournages des Ambassadeurs pour faire découvrir la Wallonie. La RTBF a d’ailleurs recueilli la position de la présentatrice sur son propre départ. « La richesse des rencontres, des terres foulées m’ont remplie, durant toutes ces années, d’un bonheur à chaque fois renouvelé », explique-t-elle d’abord. « Je suis très fière d’avoir fait partie de ce programme qualitatif qui défend, avec une conscience chaque semaine renouvelée, notre tourisme local, notre terroir et la richesse de notre patrimoine. Vous me manquerez certainement, même si je dois aujourd’hui me concentrer sur un avenir revu, apaisé et plus calme ».