Air de familles: d’où venons-nous?

À un moment ou l’autre de notre existence, nous nous interrogeons tous sur notre passé, les événements qui ont précédé notre naissance, mais aussi sur l’histoire de notre famille. Cela fait partie de la réflexion de tout être humain sur son identité. Or, on sait aujourd’hui que, pour grandir et se développer, nous avons besoin dès notre enfance de nous situer par rapport à notre passé et notre avenir. Rechercher ses origines lorsqu’on a été adopté est donc non seulement tout à fait naturel mais aussi nécessaire et légitime, sans que cela ne soit perçu comme venant mettre en péril la...