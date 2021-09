À raconter aux enfants: nos ancêtres les Gaulois

Il y a 2.500 ans, des peuples que l’on appelle « Gaulois » s’installent dans nos régions.

Ils vivent en tribus : les Morins et les Ménapiens en Flandre, les Éburons dans le Limbourg et à Liège, les Nerviens dans le Hainaut et le Brabant, les Aduatiques dans la région de Namur et les Trévires dans le Luxembourg. Ils construisent des camps fortifiés qui servent de places de marché et de refuges en cas d’attaque. Même s’ils n’utilisent que rarement l’écriture, ils sont civilisés. La femme est l’égale de l’homme, elle peut même devenir...