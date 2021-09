Léopold II et les femmes (3): vive Cléopold!

C’était le Paris de « La Belle Époque » : frous-frous, French cancan, théâtres… avec leur lot de courtisanes, femmes légères, femmes galantes, filles de joie, celles que certains appelleront les « grandes horizontales » (pas besoin d’un dessin pour comprendre). Léopold II, qui adore tout cela et se rend très régulièrement à Paris pour en profiter, parle, lui, de ses « noires ». En fait, elles ne sont pas noires, mais plutôt brunes, jeunes, et souvent bien en chair et joyeuses. Parmi ses « noires », il y en a une qui sera longtemps sa préférée...