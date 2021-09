Murielle Magellan: «J’aime les ponts entre la fiction et l’autofiction»

Laura est une petite femme pétillante qui travaille dans l’entreprise de peinture de son mari. Dans son temps libre, elle se passionne pour la littérature japonaise. À sa grande surprise, elle est sollicitée en urgence et de manière inattendue par la médiathèque de sa ville pour participer à une rencontre publique avec l’un de ses écrivains préférés. Malgré le stress, sa prestation éblouit le public et surtout, le romancier, qui va parler d’elle sur une grande radio. Cette sortie de l’anonymat et le succès vont chambouler la vie de Laura, en entraînant une réaction étonnante : la...